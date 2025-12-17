Punjab Panchayat Election Results: 675 सीटों के नतीजे घोषित, ‘आप’ की आंधी में उड़े विरोधी, जानें ग्राउंड रिपोर्ट

Punjab Panchayat Election Results 2025: पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों (Local Body Elections) की मतगणना शुरू होते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए चल रही वोटों की गिनती के शुरुआती रुझान और परिणाम (Punjab Panchayat Election Results) सामने आने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक, राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने ग्रामीण चुनावों में बड़ी बढ़त बना ली (AAP Win) है, जबकि विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस (AAP vs Congress)और शिरोमणि अकाली दल (SAD), काफी पीछे नजर आ रही हैं।