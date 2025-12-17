17 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

Punjab Panchayat Election Results: 675 सीटों के नतीजे घोषित, ‘आप’ की आंधी में उड़े विरोधी, जानें ग्राउंड रिपोर्ट

AAP Victory : : पंजाब पंचायत चुनाव नतीजों में आम आदमी पार्टी ने एकतरफा बढ़त बनाई है। 2838 सीटों में से 675 के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जानें आपके गांव में कौन जीता और क्या रहा सियासी गणित।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 17, 2025

Punjab Panchayat Election Results

पंजाब पंचायत चुनाव परिणाम मौके से रिपोर्ट। (फोटो: AI Genrated)

Punjab Panchayat Election Results 2025: पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों (Local Body Elections) की मतगणना शुरू होते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए चल रही वोटों की गिनती के शुरुआती रुझान और परिणाम (Punjab Panchayat Election Results) सामने आने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक, राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने ग्रामीण चुनावों में बड़ी बढ़त बना ली (AAP Win) है, जबकि विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस (AAP vs Congress)और शिरोमणि अकाली दल (SAD), काफी पीछे नजर आ रही हैं।

आम आदमी पार्टी का दबदबा: आंकड़ों की जुबानी (Punjab Panchayat Samiti Result 2025)

बुधवार की सर्द सुबह से शुरू हुई मतगणना में 'आप' ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अब तक घोषित किए गए पंचायत समिति की 2,838 सीटों में से 675 सीटों के परिणाम आधिकारिक रूप से सामने आ चुके हैं। इन नतीजों में आम आदमी पार्टी ने एकतरफा जीत की ओर कदम बढ़ा दिए हैं।

ताजा आंकड़ों पर एक नजर: ( Bhagwant Mann Punjab Local Body Polls)

आम आदमी पार्टी (AAP): 442 सीटें (बड़ी बढ़त)

कांग्रेस (Congress): 116 सीटें

शिरोमणि अकाली दल (SAD): 64 सीटें

भारतीय जनता पार्टी (BJP): 05 सीटें

बहुजन समाज पार्टी (BSP): 03 सीटें

ये आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण मतदाताओं का रुझान अभी भी मौजूदा सरकार के पक्ष में है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों और विपक्ष ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा और माहौल (Punjab Chunav Result)

पूरे पंजाब में 150 से अधिक मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। ध्यान रहे कि 14 दिसंबर को हुए मतदान के दौरान करीब 48% वोटिंग दर्ज की गई थी, जो पिछले चुनावों की तुलना में थोड़ी कम रही। इसके बावजूद, नतीजों को लेकर समर्थकों में भारी उत्साह है और जीतने वाले उम्मीदवारों के गांवों में जश्न का माहौल शुरू हो गया है।

विपक्ष के आरोप: 'धांधली' और 'सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग'

जहां एक तरफ 'आप' अपनी जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने चुनाव जीतने के लिए "साम, दाम, दंड, भेद" की नीति अपनाई है।

विपक्ष का कहना है:

नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके उम्मीदवारों को रोका गया।

मत पत्रों के वितरण में गड़बड़ी की गई।

कई जगहों पर उनके पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया गया।

विपक्ष का सड़कों पर प्रदर्शन

फिरोजपुर और कुछ अन्य जिलों में विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया है, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। हालांकि, राज्य चुनाव आयोग ने इन चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बताया है।

ग्रामीण राजनीति में 'आप' की पैठ

साल 2025 के ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट माने जा रहे थे। विधानसभा चुनावों से पहले, यह स्थानीय चुनाव पार्टी की ग्रामीण पकड़ को नापने का एक पैमाना है। जिस तरह से पंचायत समितियों में 'आप' ने 400 से अधिक सीटें जीत ली हैं, यह दर्शाता है कि पार्टी का जमीनी कैडर अभी भी मजबूत है। विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो पंजाब की राजनीति का केंद्र माना जाता है।

कांग्रेस और अकाली दल के लिए नतीजे चिंता का विषय

वहीं, कांग्रेस और अकाली दल के लिए ये नतीजे चिंता का विषय हो सकते हैं। पारंपरिक रूप से गांवों की पार्टी मानी जाने वाली पार्टी अकाली दल अब तीसरे नंबर पर संघर्ष करती हुई दिख रही है। भाजपा और बसपा का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, जो राज्य में उनके सीमित प्रभाव को दर्शाता है।

जिला परिषद के नतीजे भी साफ होंगे

जैसे-जैसे दिन ढलेगा और जिला परिषद के नतीजे भी साफ होंगे, तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल, रुझान यही बता रहे हैं कि पंजाब के गांवों ने एक बार फिर 'झाड़ू' पर भरोसा जताया है। यह जीत मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला क्षण है, जबकि विपक्ष को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा।

Updated on:

17 Dec 2025 08:25 pm

Published on:

17 Dec 2025 08:10 pm

Hindi News / National News / Punjab Panchayat Election Results: 675 सीटों के नतीजे घोषित, 'आप' की आंधी में उड़े विरोधी, जानें ग्राउंड रिपोर्ट

