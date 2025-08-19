पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, हथगोला बरामद

पंजाब पुलिस ने इस मामले में अमृतसर के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (SSOC) में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने इसे आतंकी नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ी सफलता बताया है। पंजाब पुलिस ने अपने बयान में कहा, "हम आतंकी गतिविधियों को रोकने, संगठित अपराध को खत्म करने और राज्य में शांति व जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम हर प्रकार की आतंकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं, ताकि ऐसी घटनाएं धरातल पर सफल न हो सकें।"