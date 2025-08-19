पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, हथगोला बरामद

पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस इकाई ने जालंधर में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए दो संदिग्धों, विश्वजीत और जैक्सन, को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक 86पी हथगोला भी बरामद किया है। पंजाब पुलिस ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की।
पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पहले काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के दो गुर्गों, रितिक नरोलिया और राजस्थान के एक किशोर, को गिरफ्तार किया था। उनके खुलासे के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विश्वजीत को कोलकाता से और जैक्सन को नकोदर से हिरासत में लिया गया। विश्वजीत मलेशिया भागने की फिराक में था।
जांच में पता चला कि सभी आरोपी कनाडा में बैठे बीकेआई के सरगनाओं जीशान अख्तर और अजय गिल के निर्देशों पर काम कर रहे थे। आरोपियों ने खुलासा किया कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में उन्होंने ब्यास से अपने साथियों के जरिए दो हथगोले हासिल किए थे। इनमें से एक हथगोले का इस्तेमाल मॉड्यूल के अन्य सदस्यों ने दस दिन पहले एसबीएस नगर में एक शराब की दुकान पर विस्फोट के लिए किया था।
पंजाब पुलिस ने इस मामले में अमृतसर के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (SSOC) में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने इसे आतंकी नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ी सफलता बताया है। पंजाब पुलिस ने अपने बयान में कहा, "हम आतंकी गतिविधियों को रोकने, संगठित अपराध को खत्म करने और राज्य में शांति व जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम हर प्रकार की आतंकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं, ताकि ऐसी घटनाएं धरातल पर सफल न हो सकें।"