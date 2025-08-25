पुलिस ने बटाला में आतंकी साजिश को किया नाकाम: ISI समर्थित BKI का पर्दाफाश, कई हथियार जब्त

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह खेप ब्रिटेन स्थित BKI आतंकवादी निशान सिंह निशान जोडिया के निर्देश पर रखी गई थी, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के निर्देशों पर काम कर रहा था, जिसे पाकिस्तान की ISI का समर्थन प्राप्त था। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फरार है; उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पूरी सीमा पार साजिश का पर्दाफाश करने के लिए जांच जारी है। पंजाब पुलिस आतंकी मॉड्यूल को बेअसर करने और पंजाब में शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।