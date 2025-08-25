Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

पुलिस ने बटाला में आतंकी साजिश को किया नाकाम: ISI समर्थित BKI का पर्दाफाश, कई हथियार जब्त

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, बटाला पुलिस एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ने बटाला के बलपुरा गाँव से 4 हथगोले (SPL HGR-84), 1 RDX-आधारित IED (2 किग्रा) और संचार उपकरण बरामद करके एक आतंकी मॉड्यूल को नाकाम कर दिया।

अमृतसर

Shaitan Prajapat

Aug 25, 2025

पंजाब पुलिस ने बटाला में आतंकी साजिश को किया नाकाम (Photo: @DGPPunjabPolice/X)

पंजाब पुलिस को आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। इसके बारे में जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बताया कि बटाला पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। बटाला के बलपुरा गांव से 4 हैंड ग्रेनेड, 2 किलो आरडीएक्स से बना आईईडी और कम्युनिकेशन उपकरण जब्त ​हुए है। शुरुआती जांच से पता चला है कि यह खेप यूके में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकी निशान सिंह उर्फ निशान जोडिया के निर्देश पर रखी गई थी।

आईएसआई समर्थित बीकेआई का पर्दाफाश

बताया जा रहा है कि निशान सिंह पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम कर रहा था, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि दूसरे के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। डीजीपी ने कहा कि जांच जारी है और इस पूरे सीमा पार आतंकी षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाएगा।

हथगोले, IED सहित कई उपकरण जब्त

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, बटाला पुलिस एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ने बटाला के बलपुरा गाँव से 4 हथगोले (SPL HGR-84), 1 RDX-आधारित IED (2 किग्रा) और संचार उपकरण बरामद करके एक आतंकी मॉड्यूल को नाकाम कर दिया।

पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह खेप ब्रिटेन स्थित BKI आतंकवादी निशान सिंह निशान जोडिया के निर्देश पर रखी गई थी, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के निर्देशों पर काम कर रहा था, जिसे पाकिस्तान की ISI का समर्थन प्राप्त था। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फरार है; उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पूरी सीमा पार साजिश का पर्दाफाश करने के लिए जांच जारी है। पंजाब पुलिस आतंकी मॉड्यूल को बेअसर करने और पंजाब में शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

देविंदर बंबीहा गैंग के चार सदस्य गिरफ्तार

आपको बता दें कि इससे पहले, डीजीपी ने एक अन्य बड़ी सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि बरनाला पुलिस ने देविंदर बंबीहा गैंग के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सतनाम सिंह उर्फ सत्ती, गुरप्रीत उर्फ गुरी, सर्म सिंह उर्फ रिंकू और दीपक सिंह के रूप में हुई है। ये सभी एक बड़ी लूट की साजिश रच रहे थे।

Updated on:

25 Aug 2025 04:45 pm

Published on:

25 Aug 2025 04:02 pm

Hindi News / National News / पुलिस ने बटाला में आतंकी साजिश को किया नाकाम: ISI समर्थित BKI का पर्दाफाश, कई हथियार जब्त

