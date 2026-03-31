पंजाब के स्कूलों में लागू होगा स्मार्ट SMS अलर्ट सिस्टम, बच्चे या टीचर गैरहाजिरी में पैरेंट्स को तुरंत जाएगा मैसेज

इस नई व्यवस्था के तहत स्कूल के प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिनकी मुख्य जिम्मेदारियाँ होंगी कि सभी शिक्षकों द्वारा समय पर हाजिरी दर्ज कराई जाए, अभिभावकों के मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपडेट रखे जाएँ तथा लगातार अनुपस्थित छात्रों पर सतर्क निगरानी रखकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह पहल पंजाब सरकार के व्यापक शिक्षा सुधार अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और उन्हें निजी स्कूलों के बराबर लाना है। इसके लिए सरकार ने शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए कई नई योजनाएँ शुरू की हैं।