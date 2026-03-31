पति की आत्महत्या से सदमें में गई पत्नी, कुछ ही पलों बाद बिल्डिंग की 17वीं मंजिल से कूद कर दी जान

इसके बाद तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लिया। घटनास्थल से भी सभी आवश्यक सबूत पुलिस द्वारा इकट्ठा कर लिए गए और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। तेलंगाना में परिवारजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में दो अलग-अलग अप्राकृतिक मृत्यु के केस दर्ज कर लिए है। जांच एजेंसियां इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं। शुरुआती जांच में स्वास्थ्य समस्याएं, रिश्तों में तनाव और मानसिक दबाव जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।