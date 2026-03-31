समोसे की दुकान पर हुई लड़ाई, ग्राहक ने गुस्से में काट खाई दुकानदार की ऊंगलिया

दुकान के कर्मचारियों और रंजीत के बेटे ने मिलकर किसी तरह आरोपी को काबू में किया। घायल रंजीत को तुरंत परेल स्थित केईएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार चोट काफी गंभीर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। मुबई पुलिस ने आरोपी लक्ष्मीधर मंगल मलिक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। दिंडोशी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी के व्यवहार के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं था।