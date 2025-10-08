पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का 35 साल की उम्र में निधन, सड़क हादसे के बाद 11 दिन से थे वेंटिलेटर पर

जवंदा की मौत की खबर सामने आने के बाद से ही पुलिस ने मोहाली के अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। जवंदा के प्रशंसक और करीबी अस्पताल के बाहर जमा होने शुरु हो गए है। सूत्रों के मुताबिक, जवंदा की पार्थिव देह को अस्पताल से सीधा उनके गांव ले जाया जाएगा। जवंदा का अंतिम संस्कार भी उनके गांव पौना में ही किया जाएगा, जो कि लुधियाना में जगराओं में स्थित है। बता दे कि, बाइक से हिमाचल के बद्दी से शिमला जाते हुए 27 सितंबर को जवंदा का भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद अस्पताल ले जाते हुए उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही जवंदा वेंटिलेटर पर थे और आज 11 दिनों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।