पति-पत्नी के झगड़े का दर्दनाक अंत, अपने जुड़वां बच्चों को मारकर अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से कूदी महिला

हैदराबाद से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक महिला ने अपने दो जुड़वां बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद बिल्डिंग का तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी।
यह घटना सोमवार देर रात साइबराबाद कमिश्नरेट के बालानगर पुलिस स्टेशन के पद्मनगर में हुई। मृतका की पहचान साई लक्ष्मी के रूप में हुई है। उसने कथित तौर पर अपने दो साल के जुड़वां बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी।
इसके बाद, जिस अपार्टमेंट में वे रह रहे थे, उसकी तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शवों को पोस्ट मार्टम के लिए सिकंदराबाद के सरकारी गांधी अस्पताल ले जाया गया।
पुलिस के अनुसार, साई लक्ष्मी आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के नुजविद की रहने वाली थी। वह जुड़वां बच्चों (एक लड़की और एक लड़का) की बीमारी को लेकर परेशान थी।
पुलिस को संदेह है कि बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर होने वाले झगड़ों के कारण यह घटना हुई। पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बच्चों को जन्म से ही कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं।
लड़के को बोलने में दिक्कत हो रही थी और वह अस्पताल में स्पीच थेरेपी ले रहा था। लड़की भी बार-बार बीमार पड़ रही थी। इस बात को लेकर अनिल कुमार और उसकी पत्नी लक्ष्मी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था।
सोमवार रात दोनों में तीखी बहस हुई। कुमार गुस्से में घर से निकलकर जीदीमेटला स्थित अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। साईं लक्ष्मी ने कथित तौर पर इमारत की तीसरी मंजिल से कूदने से पहले तकिये से गला घोंटकर जुड़वां बच्चों की हत्या कर दी।
पुलिस ने पूछताछ के लिए कुमार को हिरासत में लिया। बालानगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। हाल के महीनों में हैदराबाद में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं।
अगस्त में, एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश करने से पहले अपने दो बेटों को पानी के हौद में धकेल दिया। दोनों बच्चे डूब गए, लेकिन महिला को एक राहगीर ने बचा लिया। बड़ा बच्चा तीन साल का था जबकि छोटा बच्चा केवल आठ महीने का था।
