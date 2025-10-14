पति-पत्नी के झगड़े का दर्दनाक अंत, अपने जुड़वां बच्चों को मारकर अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से कूदी महिला

हैदराबाद में एक महिला ने अपने दो जुड़वां बच्चों की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि महिला ने बच्चों की गला घोंटकर हत्या की और फिर बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। घटना की जांच की जा रही है। 2 min read