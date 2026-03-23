आधी रात में आपका बचा डेटा क्यों हो जाता है खत्म? राघव चड्ढा ने संसद में उठाया मुद्दा

राघव चड्ढा ने कहा कि मौजूदा मोबाइल रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 1.5 जीबी, 2 जीबी या 3 जीबी प्रतिदिन के हिसाब से डेटा दिया जाता है, जो हर 24 घंटे में रीसेट हो जाता है। ऐसे में यदि कोई यूजर अपने पूरे डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो बचा हुआ डेटा बिना किसी रिफंड या रोलओवर के खत्म हो जाता है।