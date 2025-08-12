12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ECI पर राहुल ने फिर लगाया बड़ा आरोप, कहा- पिक्चर अभी बाकी है, कई सीटों पर है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी

Rahul attack ECI: कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एकबार फिर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास वोट चोरी के सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास इसके प्रमाण हैं।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 12, 2025

Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग ने घेरा (ANI)

Rahul attack ECI: कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (LOP Rahul Gandhi) ने एकबार फिर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केवल एक सीट ही नहीं, बहुत सी ऐसी सीटें हैं, जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। यह राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने मिंता देवी के सवाल पर कहा कि मैंने भी यह सुना है। ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों मामले हैं। पिक्चर अभी बाकी है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी यह बात जानता है। हमें भी यह बात पहले से मालूम थी, लेकिन तब हमारे पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक वोट संविधान की नींव है। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो 'एक व्यक्ति एक वोट' को लागू करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

ये भी पढ़ें

कौन होगा NDA का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? PM मोदी और BJP अध्यक्ष नड्डा करेंगे तय आज, ये नाम रेस में आगे
राष्ट्रीय
पीएम मोदी और नड्डा तय करेंगे VP उम्मीदवार का नाम (Photo-IANS)

सोमवार को हिरासत में लिए गए थे राहुल

सोमवार को वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, टीएमसी सांसद सागारिका घोष समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। यह सभी हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि डरे हुए हैं, सरकार कायर है।

वहीं, इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है। ये एक व्यक्ति-एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। उधर, मार्च के दौरान अखिलेश ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। प्रियंका, डिंपल समेत कई सांसद 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे लगाते दिखे थे।

प्रदर्शन के दौरान TMC सांसद मिताली बाग और महुआ मोइत्रा की तबीयत बिगड़ गई। बेहोश हो गईं। राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की। इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ था।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2025 02:01 pm

Published on:

12 Aug 2025 02:00 pm

Hindi News / National News / ECI पर राहुल ने फिर लगाया बड़ा आरोप, कहा- पिक्चर अभी बाकी है, कई सीटों पर है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.