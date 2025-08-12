ECI पर राहुल ने फिर लगाया बड़ा आरोप, कहा- पिक्चर अभी बाकी है, कई सीटों पर है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी

Rahul attack ECI: कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (LOP Rahul Gandhi) ने एकबार फिर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केवल एक सीट ही नहीं, बहुत सी ऐसी सीटें हैं, जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। यह राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने मिंता देवी के सवाल पर कहा कि मैंने भी यह सुना है। ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों मामले हैं। पिक्चर अभी बाकी है।