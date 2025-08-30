राहुल गांधी की बिहार यात्रा का 14वां दिन, अब तक क्या हासिल हुआ? विस्तार से जानें सबकुछ

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार यात्रा का आज 14वां दिन है। राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में 16 दिवसीय 'वोटर अधिकार यात्रा' चल रही है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिसे विपक्षी नेताओं ने 'वोट चोरी' का नाम भी दिया है।