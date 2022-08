हर घर तिरंगा मुहिम पर सियासत तेज, राहुल गांधी ने नाम लिए बिना RSS को बताया देशद्रोही संगठन

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने RSS का बिना नाम लिए देशद्रोही संगठन बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा इतिहास गवाह है, 'हर घर तिरंगा' मुहिम चलाने वाले, उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं, जिसने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया।

देश की आजादी का 75 साल पूरा होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में सरकार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा योजना के तहत सभी से हर घर में तिरंगा फहराने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने मंगलवार 2 अगस्त को अपने ट्वीटर अकाउंट में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डीपी के तौर पर लगाया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा मैंने अपने सोशल मीडिया पेजों पर डीपी बदल दी है और आप सभी से भी ऐसा करने का आग्रह करता हूं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मंत्री, भाजपा नेता, कार्यकर्ता और आम लोग तिरंगे को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर बना रहे हैं।

Politics intensifies on the tricolor campaign at every house, Rahul Gandhi told RSS a traitor organization without taking names