‘ब्राजीलियन मॉडल ने हरियाणा में 22 बार डाला वोट…’, Rahul Gandhi ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ‘वोटी चोरी’ का EC पर लगाया आरोप

कांग्रेस नेता राहुल गांधी। (फोटो- IANS)
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान धांधली हुई थी। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस सिर्फ 22 हजार वोटों से राज्य में चुनाव हार गई थी।
राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लड़की की तस्वीर भी जारी की है, जिसे ब्राजीलियन मॉडल होने का दावा किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ब्राजीलियन मॉडल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 अलग-अलग बूथों पर कई नामों से 22 बार वोट डाले थे। राहुल ने 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि हरियाणा में लगभग 25 लाख फर्जी वोट डाले गए थे।
राहुल गांधी ने सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर चुनाव आयोग डुप्लिकेट वोटर्स को क्यों नहीं हटा रहा है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वे डुप्लिकेट वोटर्स को हटा देंगे, तो निष्पक्ष चुनाव होंगे। लेकिन वे ऐसा चाहते ही नहीं हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास स्पष्ट प्रमाण हैं कि 25 लाख मतदाता हरियाणा में फर्जी हैं, या तो वे मौजूद ही नहीं हैं या वे डुप्लिकेट हैं। उन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा वोट देने के लिए बनाया गया है। हरियाणा में 8 में से 1 मतदाता फर्जी है।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम भारत के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि क्या हुआ है। हम भारत के लोगों को सूचित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वैध रूप से सरकार में नहीं हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री वैध रूप से सरकार में नहीं हैं, सरकार चुरा ली गई है।
कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारे पास ऐसे कई लोगों की तस्वीरें हैं, जिन्होंने हरियाणा चुनाव में अनेकों बार वोट डाला है। रुद्राभिषेक जैन नाम के एक शख्स हैं। वे हरियाणा में बूथ संख्या 130 और बूथ 131 पर वोट करते हुए देखे गए हैं। उनके भाई ने भी बार-बार वोट डाला है। उनके पास 18 वोट हैं।
वहीं, दो नेताओं की तस्वीर जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हजारों भाजपा मतदाता उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों जगहों पर वोट देते हैं। उन्होंने डालचंद नाम के एक शख्स की तस्वीर जारी करते हुए कहा कि ये भाजपा नेता हैं, मंत्री लक्ष्मी नारायण के साथ बैठे हैं।
इनके पास उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों जगहों का वोटर आईडी कार्ड है। इसी व्यक्ति का बेटा यशवीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर भाजपा को वोट देता है।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है। उन्होंने महादेवपुरा, अलंद और अब हरियाणा में हो जो हुआ है, स्पष्ट रूप से देखा है। यह छिपा नहीं है। सबकुछ खुलेआम हो रहा है। यहां हम ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर सवाल उठाया जा सके। यह उन्हीं का डेटा है, हमारा नहीं।
