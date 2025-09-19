Patrika LogoSwitch to English

‘रात को सपने आते हैं और सुबह होते ही…’, वोट चोरी वाले मुद्दे पर भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर बोला हमला

भाजपा नेता दिलीप घोष ने राहुल गांधी पर कर्नाटक चुनाव में वोट चोरी के आरोपों को लेकर तीखा हमला बोला है। घोष ने राहुल के आरोपों को "रात के सपने" करार देते हुए उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने 'हाइड्रोजन बम' वाली टिप्पणी और सरकारी संस्थाओं पर हमले को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में बढ़ते अपराध पर भी घोष ने गहरी चिंता व्यक्त की है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 19, 2025

राहुल गांधी (Photo-X Congress)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता दिलीप घोष ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वोट चोरी के नए आरोपों के बाद हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रात में सपने देखते हैं और सुबह होते ही बयान उसको लेकर बयान दे देते हैं।

एएनआई से बात करते हुए घोष ने कहा कि मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी क्या खाते हैं या रात में कब सोते हैं। लेकिन वह सपने देखते हैं और सुबह उन सपनों को बयान के रूप में पेश करते हैं। उन्होंने खुद को हंसी का पात्र बना लिया है।

उन्होंने आगे कहा कि कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता, मीडिया भी नहीं। इसलिए वह विदेश जाते हैं और बयान देते हैं। वह गायब हो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। राजनीति ऐसे नहीं चलती।

बता दें कि गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राहुल ने दावा किया कि कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई थी।

'हाइड्रोजन बम' वाली टिप्पणी पर भी राहुल को घेरा

वहीं, राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' वाली टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए घोष ने कहा कि हर दिन वह हाइड्रोजन बम या परमाणु बम लॉन्च करते हैं। हो यह रहा है कि उनकी पार्टी गायब होती जा रही है। राजनीति नौटंकी से नहीं चलती। वह लोगों के बीच दिखाई नहीं देते। वह मलेशिया, इंडोनेशिया जाते रहते हैं... ऐसे लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे।

उन्होंने राहुल गांधी पर सरकारी संस्थाओं को निशाना बनाने और संसद का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। घोष ने कहा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं, संसद का समय बर्बाद करते हैं और अब चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं।

उनकी पार्टी के शासन में सब कुछ ठीक था। चुनाव आयोग स्वतंत्र है और वहां बैठे लोग सक्षम हैं। अगर आपकी पार्टी हार जाती है, तो आयोग इसमें क्या कर सकता है?

पश्चिम बंगाल में बढ़ते हुए अपराध पर जताई चिंता

घोष ने पश्चिम बंगाल में बढ़ते अपराध पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बलात्कार की घटनाएं अब कॉलेजों तक ही सीमित नहीं हैं। अब तो स्कूल जाने वाली छात्राओं पर भी हमले हो रहे हैं।

ऐसे मामले स्कूलों और गांवों में भी हो रहे हैं, फिर भी ममता बनर्जी एक महिला होने के बावजूद, न तो कोई कार्रवाई कर रही हैं और न ही कोई बयान जारी कर रही हैं।

लोग पुलिस या शिक्षकों पर भरोसा नहीं कर सकते... तो फिर वे किस पर भरोसा करेंगे? माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे?

राहुल गांधी

Published on:

19 Sept 2025 09:43 am

Hindi News / National News / 'रात को सपने आते हैं और सुबह होते ही…', वोट चोरी वाले मुद्दे पर भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर बोला हमला

