‘रात को सपने आते हैं और सुबह होते ही…’, वोट चोरी वाले मुद्दे पर भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर बोला हमला

वहीं, राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' वाली टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए घोष ने कहा कि हर दिन वह हाइड्रोजन बम या परमाणु बम लॉन्च करते हैं। हो यह रहा है कि उनकी पार्टी गायब होती जा रही है। राजनीति नौटंकी से नहीं चलती। वह लोगों के बीच दिखाई नहीं देते। वह मलेशिया, इंडोनेशिया जाते रहते हैं... ऐसे लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे।