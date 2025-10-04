राहुल गांधी के लोकतंत्र वाले बयान पर तेज प्रताप ने दिया रिएक्शन, बोले- ‘जब वह विदेश से लौटेंगे तो…’

अब तेज प्रताप ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद हो। हो सकता है कि वह भारत और बिहार की धरती से ऊब गए हों। हो सकता है कि वह तरोताजा होने के लिए विदेश गए हों। जब वह लौटेंगे तो आप उनके चेहरे पर ताजगी देख पाएंगे।