मानहानि केस में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- सच्चाई ही मेरा धर्म

Rahul Gandhi Modi Surname Case: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उन्हें दो साल के जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि कांग्रेस नेता को सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद बेल भी मिल गई।

Rahul Gandhi First reaction after found guilty in defamation case on Modi surname remark