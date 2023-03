राहुल गांधी ने मुस्लिम ब्रदरहुड से की RSS की तुलना, भड़की BJP, कहा- माओवाद के प्रभाव में हैं कांग्रेस नेता

Submitted by:

Ravi Shankar Prasad on Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लंदन के दौरे पर है। जहां वह विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए भारत, भाजपा, आरएसएस सहित अन्य मु्द्दों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लंदन दौरे पर गए राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। जिसपर भाजपा ने उनकी जवाबी हमला बोला है।

Rahul Gandhi in grip of Maoist thought process, says Ravi Shankar Prasad