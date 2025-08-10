शकुन रानी को ‘डबल वोटर’ बताने पर घिरे राहुल गांधी, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस

Election Commission: चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फंस गए है। इसे लेकर कर्नाटक चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। EC ने राहुल गांधी से मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों पर स्पष्टीकरण और साक्ष्य मांगे है। EC ने पत्र जारी कर कहा- आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपके प्रस्तुतीकरण में दिखाए गए दस्तावेज भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से हैं।