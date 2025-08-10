10 अगस्त 2025,

रविवार

राष्ट्रीय

शकुन रानी को ‘डबल वोटर’ बताने पर घिरे राहुल गांधी, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस

Rahul Gandhi Voter List Fraud Allegations: वोट चोरी का आरोप लगाने पर राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। ईसी ने राहुल गांधी से दस्तावेज उपलब्ध कराने कराने के लिए कहा है।

भारत

Ashib Khan

Aug 10, 2025

Play video
राहुल गांधी को EC ने भेजा नोटिस (Photo-IANS)

Election Commission: चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फंस गए है। इसे लेकर कर्नाटक चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। EC ने राहुल गांधी से मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों पर स्पष्टीकरण और साक्ष्य मांगे है। EC ने पत्र जारी कर कहा- आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपके प्रस्तुतीकरण में दिखाए गए दस्तावेज भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से हैं।

‘शकुन रानी ने दो बार नहीं किया मतदान’

EC ने पत्र में लिखा कि आपने कहा है कि यह चुनाव आयोग का डेटा है। आपने यह भी कहा है कि मतदान अधिकारी द्वारा दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार, शकुन रानी ने दो बार मतदान किया है। लेकिन ECI कार्यालय के मुताबिक पूछताछ करने पर शकुन रानी ने बताया कि उन्होंने सिर्फ एक बार मतदान किया है, दो बार नहीं, जैसा कि आपने आरोप लगाया है। 

‘दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा’

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वे कागजात उपलब्ध कराएं, जिनके आधार पर आपने यह कहा कि शकुन रानी या किसी अन्य ने दो बार मतदान किया है, ताकि कार्यालय द्वारा जांच की जा सके।

क्या है पूरा मामला

बता दें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि हमने कर्नाटक की एक विधानसभा महादेवापुरा क्षेत्र की जांच की और इसमें पाया कि यहां पर 1,00,250 वोटों की चोरी की गई। 

‘पांच तरीक से जोड़े फर्जी वोटर’

इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये फर्जी वोटर पांच तरीकों से जोड़े गए। 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए, 40,009 फर्जी पतों का इस्तेमाल हुआ, 10,452 वोटर बड़ी संख्या में एक ही पते पर रजिस्टर किए गए, 4,132 वोटर बिना फोटो या अवैध फोटो के साथ जोड़े गए और 33,692 नए वोटर फॉर्म-6 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए।

Published on:

10 Aug 2025 06:49 pm

Hindi News / National News / शकुन रानी को 'डबल वोटर' बताने पर घिरे राहुल गांधी, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस

