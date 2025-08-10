10 अगस्त 2025,

राष्ट्रीय

झूठ बोलने की एक सीमा होती है! राहुल गांधी के किस बयान पर भड़के किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी से संसद की मर्यादा बनाए रखने की भी बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप हर समय झूठ क्यों बोलते रहते हैं?

भारत

Ashib Khan

Aug 10, 2025

किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना (Photo-IANS)

बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद के ऑपरेशन सिंदूर पर आरोपों का जवाब दिया और ‘पाकिस्तानी बयान’ दोहराने के साथ सशस्त्र बलों की निंदा करने का भी आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है! अब भारत की जनता खुद राहुल गांधी को बताएगी कि बस, बहुत हो गया। दरअसल, राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए थे।

‘संसद की मर्यादा बनाए रखने की कही बात’

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी से संसद की मर्यादा बनाए रखने की भी बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप हर समय झूठ क्यों बोलते रहते हैं? मैंने विपक्ष के कई नेताओं को देखा है जिन्होंने संसदीय मर्यादाओं का पालन किया है। आपने न केवल अपना कद गिराया है, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई है। 

वायुसेना प्रमुख ने राहुल गांधी के आरोप को किया खारिज

बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का यह बयान वायुसेना प्रमुख की टिप्पणी के बाद आया है। वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए केंद्र सरकार की “राजनीतिक इच्छाशक्ति” को श्रेय दिया और सशस्त्र बलों पर प्रतिबंध लगाने के सुझावों को खारिज कर दिया।

क्या बोले एयर चीफ मार्शल

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बेंगलुरु में कहा कि सफलता का एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना था। राजनीतिक इच्छाशक्ति बहुत स्पष्ट थी और हमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए। अगर कोई बाधाएँ थीं, तो वे स्वनिर्मित थीं। सेनाओं ने तय किया कि बातचीत के नियम क्या होंगे। हमने तय किया कि हम तनाव को कैसे नियंत्रित करना चाहते हैं। हमें योजना बनाने और उसे लागू करने की पूरी आज़ादी थी। 

राहुल ने पाकिस्तान की बात दोहराई

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में एक लापरवाह, आत्म-घृणा करने वाले व्यक्ति का हकदार नहीं है। यह अफ़सोस की बात है कि खीझ से भरे राहुल गांधी ने संसद के मंच पर पाकिस्तान की बात दोहराई। वह बात जो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है जब एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सशस्त्र बलों को दी गई खुली छूट की पुष्टि की है। 

