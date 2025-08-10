झूठ बोलने की एक सीमा होती है! राहुल गांधी के किस बयान पर भड़के किरेन रिजिजू

बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद के ऑपरेशन सिंदूर पर आरोपों का जवाब दिया और ‘पाकिस्तानी बयान’ दोहराने के साथ सशस्त्र बलों की निंदा करने का भी आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है! अब भारत की जनता खुद राहुल गांधी को बताएगी कि बस, बहुत हो गया। दरअसल, राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए थे।