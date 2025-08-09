9 अगस्त 2025,

राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

राष्ट्रीय

'कहां हैं जगदीप धनखड़, क्या वे सुरक्षित हैं?', कपिल सिब्बल ने अमित शाह से पूछा सवाल

कपिल सिब्बल ने कहा कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हमें उनके ठिकाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैंने पहले 'लापता लेडीज' के बारे में सुना था, लेकिन 'लापता' उपाध्यक्ष के बारे में पहली बार सुना है।

भारत

Ashib Khan

Aug 09, 2025

कपिल सिब्बल ने धनखड़ को लेकर शाह से पूछा सवाल (Photo-IANS)

Jagdeep Dhankhar: 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं। इसके अलावा उनका ना ही उनका कोई बयान सामने आया है। इसी बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जगदीप धनखड़ को लेकर सवाल पूछा है। सांसद कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि जगदीप धनखड़ कहां है?

एक्स पर किया पोस्ट

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए सिब्बल ने लिखा- क्या हमें बताया जा सकता है कि जगदीप धनखड़ कहां है? क्या वह सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? अमित शाह को पता होना चाहिए! वह हमारे उपराष्ट्रपति थे; देश को चिंतित होना चाहिए!

धनखड़ के ठिकाने के बारे में नहीं पता

कपिल सिब्बल ने कहा कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हमें उनके ठिकाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैंने पहले 'लापता लेडीज' के बारे में सुना था, लेकिन 'लापता' उपराष्ट्रपति के बारे में पहली बार सुना है। उन्होंने आगे कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को जगदीप धनखड़ को बचाना होगा।

‘मैंने कई बार फोन किया’

कपिल सिब्बल ने बताया कि उन्होंने जगदीप धनखड़ को कई बार फोन भी किया। उनके निजी सहायक ने फोन उठाया और कहा कि वह आराम कर रहे हैं। इसके बाद से कोई फोन नहीं उठा रहा है। कई नेताओं ने भी कहा कि जगदीप धनखड़ फोन नहीं उठा रहे हैं। तो अब हम क्या करें? क्या हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करनी चाहिए या कुछ और?

‘गृह मंत्रालय को मिल गई होगी जानकारी’

उन्होंने कहा कि इससे संबंधित गृह मंत्रालय को जानकारी मिल गई होगी, इसलिए अमित शाह को इस बारे में बयान जारी करना चाहिए... मैं उनके लिए चिंतित हूं।

कमेंट की आई बाढ़

एक्स पर एक यूजर ने लिखा- भारत की जनता के लिए यह एक अहम सवाल है: भारत के उपराष्ट्रपति अपने इस्तीफे के दिन से अचानक कहाँ गायब हो गए हैं? यह एक गंभीर मामला है।

एक अन्य यूजर ने लिखा- सचमुच बहुत चिंतित हूँ। किसी को उसे फ़ोन करके पता लगाना चाहिए और अगर वह संपर्क में नहीं है, तो यह और भी गंभीर बात है। मुझे लगता है कि उसके मामले में जो दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा है।

एक यूजर ने एक्स पर लिखा- धनखड़ जी देश में ही हैं और सुरक्षित हैं। वैसे, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं में कहाँ जाते हैं? ये ज़्यादा ज्वलंत सवाल है। या फिर आप और उनके विदेश सलाहकार दोस्त एक ही जमात के हैं जहाँ से आपको आदेश मिलते हैं?

Published on:

09 Aug 2025 03:44 pm

Hindi News / National News / ‘कहां हैं जगदीप धनखड़, क्या वे सुरक्षित हैं?’, कपिल सिब्बल ने अमित शाह से पूछा सवाल

