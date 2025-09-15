‘राहुल गांधी को भारत में पाकिस्तान से खतरा’, जानें कांग्रेस सांसद ने ऐसा क्यों कहा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा- बाढ़ ने पंजाब में भीषण तबाही मचाई है। आज घोनेवाल में गांववासियों से मिला - उजड़े आशियाने, बर्बाद खेत, बिखरी ज़िंदगियां। दर्द आंखों में साफ दिखता है, मगर हौसला अटूट है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों हर हाल में ये सुनिश्चित करें कि राहत पैकेज और मुआवज़ा बिना देरी पीड़ितों के हाथों तक पहुंचे, जिन्हें इस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस त्रासदी में मैं हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं। उनकी आवाज़ बुलंद करूंगा और उन्हें हर संभव मदद दिलाना मेरा संकल्प है।