भारत जोड़ो यात्रा रोकने से राहुल गांधी ने किया इनकार; कहा- भारत की सच्चाई से डर गए ये लोग

राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं, मास्क पहनों, यात्रा बंद करो कोरोना फैल रहा है।

Rahul Gandhi refused to stop Bharat Jodo Yatra; Said- these people are afraid of the truth of India