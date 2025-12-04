4 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

राहुल बोले- सरकार नहीं चाहती मैं पुतिन से मिलूं, शशि भी LoP के पक्ष में उतरे

राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि मैं बाहर से आने वाले लोगों से मिलूं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करते हैं।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 04, 2025

Rahul Gandhi

राहुल गांधी (फाइल फोटो-पत्रिका)

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने PM मोदी और भारत के विदेश मंत्रालय पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार परंपरा तोड़ रही है। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि मैं बाहर से आने वाले लोगों से मिलूं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करते हैं। यह उनकी इनसिक्योरिटी है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे सभी देशों के साथ रिश्ते हैं। नेता प्रतिपक्ष देश का प्रतिनिधत्व करते हैं। हम अपना नजरिया दुनिया के सामने रखते हैं। यह काम सिर्फ सरकार का नहीं है।

राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि हमारी सरकार ने भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया है। उन्हें लोकतंत्र या उसकी परंपराओं पर कोई भरोसा नहीं है। लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे हैं, लेकिन BJP सरकार ने इस परंपरा को कमजोर कर दिया है। और यह देश की इज्जत के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

राहुल के सपोर्ट में उतरे थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सपोर्ट में आ गए हैं। थरूर ने कहा कि राहुल गांधी ने पुतिन वाले मामले पर अपनी बात कह ही है। मुझे लगता है कि सरकार को जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र में यह अच्छा होगा कि नेता प्रतिपक्ष व विपक्षी सांसद विदेशी मेहमानों से मिले।

थरूर ने पुतिन के दौरे पर कहा, 'मुझे लगता है कि यह एक जरूरी विजिट है। हमारे देश में बिना किसी शक के रूस, चीन और US के साथ कई जरूरी बाइलेटरल रिलेशन बनाए रखने की जरूरत है। हम यह बात नहीं मान सकते कि एक रिश्ता दूसरे रिश्ते के नेचर से तय होना चाहिए।'

Updated on:

04 Dec 2025 02:12 pm

Published on:

04 Dec 2025 01:50 pm

Hindi News / National News / राहुल बोले- सरकार नहीं चाहती मैं पुतिन से मिलूं, शशि भी LoP के पक्ष में उतरे

