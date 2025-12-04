राहुल बोले- सरकार नहीं चाहती मैं पुतिन से मिलूं, शशि भी LoP के पक्ष में उतरे

राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि हमारी सरकार ने भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया है। उन्हें लोकतंत्र या उसकी परंपराओं पर कोई भरोसा नहीं है। लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे हैं, लेकिन BJP सरकार ने इस परंपरा को कमजोर कर दिया है। और यह देश की इज्जत के लिए अच्छा संकेत नहीं है।