संसद में अचानक राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद से मिलाया हाथ, फिर दी बधाई, देखें Video

संसद में बुधवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अचानक बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी से हाथ मिलाया और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी चुनाव की जीत की बधाई दी। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब संसद में बिहार के मतदाता सूची और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी ने इसे अनकॉमन हैंडशेक नाम दिया है।
संसद परिसर में बिहार में मतदाता सूचियों और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष आज सुबह विरोध प्रदर्शन करते हुए मीडियो से बात कर रहे थे। तभी बीजेपी सांसद रूडी उनके पास आते हुए दिखे। राहुल गांधी ने उनका अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच अनकॉमन हैंडशेक है। वैसे, बधाई हो। इसके जवाब में कांग्रेस नेता राहुल को धन्यवाद कहा।
आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ने हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव (प्रशासन) के रूप में एक और कार्यकाल हासिल किया। उन्होंने क्लब के इतिहास के सबसे हाई-वोल्टेज चुनावों में से एक में भाजपा नेता संजीव बालियान को हराया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रूडी को विपक्ष के सांसदों के भारी समर्थन ने जीत दिलाई। हालांकि, दोनों बीजेपी नेताओं ने साफ किया कि इस चुनाव को पार्टी सियासत के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
क्लब चुनाव में भारी मतदान हुआ है। इसमें 1,295 सदस्यों में से 707 सदस्यों ने अपने वोट डाले। इनमें दोनों राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता शामिल थे, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आदि। इनके अलावा कई बड़े मंत्री और विपक्षी नेताओं ने चुनाव में हिस्सा लिया।