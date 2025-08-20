संसद में अचानक राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद से मिलाया हाथ, फिर दी बधाई, देखें Video

संसद में बुधवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अचानक बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी से हाथ मिलाया और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी चुनाव की जीत की बधाई दी। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब संसद में बिहार के मतदाता सूची और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी ने इसे अनकॉमन हैंडशेक नाम दिया है।