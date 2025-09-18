CEC ज्ञानेश कुमार वोट चोरी के आरोपियों की रक्षा कर रहे हैं, हमें अब चुनाव आयोग के भीतर से मिल रही मदद: राहुल गांधी

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कर्नाटक के CID को संबंधित मामलों में जानकारी नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के एक लोकसभा सीट पर भी 6 हजार वोट डिलीट किए गए। ज्ञानेश कुमार को जल्द से जल्द लोकतंत्र के हत्यारोपियों को बचाना बंद करना होगा। चुनाव आयोग को जल्द से जल्द डेटा रिलीज करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल ने कहा कि पिछली बार हमने बताया था कि कैसे फर्जी वोट जोड़े गए। इस बार हमने बताया कि किसी तरह वोट डिलीट किए गए।