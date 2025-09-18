Patrika LogoSwitch to English

CEC ज्ञानेश कुमार वोट चोरी के आरोपियों की रक्षा कर रहे हैं, हमें अब चुनाव आयोग के भीतर से मिल रही मदद: राहुल गांधी

Rahul Gandhi Press Conference: राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने वोट चोरी के मामले पर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जानिए, वोट चोरी के मामले पर क्या बोले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष....

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 18, 2025

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (फोटो -एएनआई)

Rahul Gandhi Attacks CEC Gyanesh Kumar: राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वोट (Vote) चोरी के मामले पर चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कांग्रेस (Congress) ने X पोस्ट में राहुल गांधी की वीडियो शेयर की, इसके कैप्शन में लिखा था- कुर्सी की पेटी बांध लीजिए।

आलंद सीट का ब्योरा किया पेश

उन्होंने कर्नाटक (Karnatka) की आलंद लोकसभा सीट को ब्योर पेश करते हुए वोट चोरी के आरोप लगाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम सूबतों के साथ जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। चुनाव आयोग संस्थागत रूप से लाखों वोटर्स को टारगेट करके उनके नाम हटा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के आनंद में 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट किए।

देश के OBC और दलित निशाने पर हैं

राहुल गांधी ने कहा कि मैं पुख्ता सबूतों के साथ कह रहा हूं कि देश का दलित और OBC इनके निशाने पर हैं। मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है। मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा। राहुल ने कहा कि आलंद में 6018 वोट खत्म किए गए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरी के आरोपियों को बचा रहे हैं। वह लोकतंत्र के हत्यारों को बचा रहे हैं। देश के युवाओं को यह हकीकत जाननी चाहिए।

मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं दे रहे कोई जानकारी

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कर्नाटक के CID को संबंधित मामलों में जानकारी नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के एक लोकसभा सीट पर भी 6 हजार वोट डिलीट किए गए। ज्ञानेश कुमार को जल्द से जल्द लोकतंत्र के हत्यारोपियों को बचाना बंद करना होगा। चुनाव आयोग को जल्द से जल्द डेटा रिलीज करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल ने कहा कि पिछली बार हमने बताया था कि कैसे फर्जी वोट जोड़े गए। इस बार हमने बताया कि किसी तरह वोट डिलीट किए गए।

ज्ञानेश कुमार कर रहे वोट चोरों की रक्षा

उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने वोटर डिलीट को लेकर कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जानते हैं कि कॉल सेंटर के जरिए कौन वोट डिलीट करवा रहा है और वोटर जुड़ा रहा है। राहुल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार एक सप्ताह के भीतर कर्नाटक के CID को वोट फर्जीवाड़े से जुड़ी जानकारी दे दीजिए।

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग से इतर भी भारत में कई संवैधानिक संस्थाएं हैं। जिन्हें वोट चोरी के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें अब चुनाव आयोग के भीतर से मदद मिल रही है।

Updated on:

18 Sept 2025 11:52 am

Published on:

18 Sept 2025 11:04 am

Hindi News / National News / CEC ज्ञानेश कुमार वोट चोरी के आरोपियों की रक्षा कर रहे हैं, हमें अब चुनाव आयोग के भीतर से मिल रही मदद: राहुल गांधी

