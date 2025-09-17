मात्र 248 वोटों से भाजपा को हराने वाले MLA की गई विधायकी, वोट चोरी के आरोपों के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ का मुद्दा कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केवाई नानजेगौड़ा के लिए झटका दे सकता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने विधानसभा 2023 में कोलार जिले के मालूर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक केवाई नानजेगौड़ा के निर्वाचन को रद्द कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने दोबारा वोटों की गिनती करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट का यह फैसला बीजेपी प्रत्याशी के एस मंजीनाथ गौड़ा की याचिका पर आया है।