राष्ट्रीय

मात्र 248 वोटों से भाजपा को हराने वाले MLA की गई विधायकी, वोट चोरी के आरोपों के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका

विधासनभा चुनाव 2023 में मालूर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी  केवाई नानजेगौड़ा ने महज 248 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव के नतीजों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की ओर रूख किया था।

बैंगलोर

Ashib Khan

Sep 17, 2025

कांग्रेस विधायक केवाई नानजेगौड़ा को लगा झटका (Photo- X @KYNanjegowdaMLA )

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ का मुद्दा कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केवाई नानजेगौड़ा के लिए झटका दे सकता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने विधानसभा 2023 में कोलार जिले के मालूर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक केवाई नानजेगौड़ा के निर्वाचन को रद्द कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने दोबारा वोटों की गिनती करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट का यह फैसला बीजेपी प्रत्याशी के एस मंजीनाथ गौड़ा की याचिका पर आया है। 

हाईकोर्ट ने चुनाव किया रद्द

बीजेपी प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने में नाकाम रहे जो कि जरूरी थी। अब चार हफ्तों के अंदर चुनाव आयोग को वोटों की गिनती दोबारा करके नया परिणाम घोषित करना होगा। 

आदेश को 30 दिन तक स्थगित करने का दिया आदेश

हालांकि कांग्रेस विधायक की अपील पर विचार करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि आदेश को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए ताकि वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकें। बता दें कि करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि वोटों की गिनती के दौरान पारदर्शिता नहीं थी।

248 वोटों से जीत की थी दर्ज

विधासनभा चुनाव 2023 में मालूर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी  केवाई नानजेगौड़ा ने महज 248 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव के नतीजों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की ओर रूख किया। बीजेपी प्रत्याशी ने दावा किया कि मालूर के मतगणना अधिकारियों ने उन्हें फोन करके बताया कि वह चुनाव जीत गए हैं, लेकिन परिणाम कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में घोषित किया गया।

राजनीतिक हलचल हुई तेज

हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर अपनी जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और केवाई नानजेगौड़ा के लिए न्याय की मांग करेगी।

राहुल गांधी उठा रहे वोट चोरी का मुद्दा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता लगातार लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मतदाता धोखाधड़ी का मामला उठा र ही है। पिछले महीने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा में मतदान के नतीजों का जिक्र किया। इस सीट पर कांग्रेस की जीतने की उम्मीद थी लेकिन वह हार गई।

