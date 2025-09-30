लेह मुद्दे पर राहुल गांधी की अपील: हिंसा छोड़ें, बातचीत शुरू करें, कांग्रेस का केंद्र पर हमला

Leh-Ladakh issue: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लेह-लद्दाख (Leh-Ladakh issue) में चल रहे तनाव को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत शुरू करने की मांग(Congress appeal) की है। उन्होंने कहा कि हिंसा और भय की राजनीति तुरंत बंद करना चाहिए। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लद्दाख (Ladakh protests)के लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके साथ संवाद करने की जरूरत पर जोर दिया। उनका यह बयान क्षेत्र में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और तनाव के बीच आया है, जहां स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लद्दाख में स्थानीय लोग लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इनमें छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा, पर्यावरण संरक्षण, और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि केंद्र सरकार को इन मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए और स्थानीय लोगों के साथ खुल कर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि हिंसा और दबाव की नीति से स्थिति और बिगड़ सकती है, जिसका पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर असर पड़ सकता है।