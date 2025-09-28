‘लद्दाख पर किया जा रहा हमला’, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने BJP-RSS पर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo-IANS)
Ladakh Protest: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लद्दाख के लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने लेह हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस को दोषी ठहराया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि लद्दाख के लोगों ने आवाज उठाई। बीजेपी ने चार युवकों की हत्या करके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जेल में डालकर जवाब दिया।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और आरएसएस के हमले का शिकार हैं। लद्दाखियों ने आवाज उठाई। भाजपा ने चार युवकों की हत्या करके और सोनम वांगचुक को जेल में डालकर जवाब दिया। हत्या बंद करो। हिंसा बंद करो। धमकी बंद करो। लद्दाख को आवाज दो। उन्हें छठी अनुसूची दो।
बता दें कि आम आदमी पार्टी ने लेह हिंसा और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया था। इसके बाद कांग्रेस सांसद ने यह प्रतिक्रिया दी है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्थिति से निपटने में केंद्र के रवैये और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की थी।
बता दें कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संरक्षण की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के दो दिन बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित उल्लंघन के कारण विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत उनके एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया। गृह मंत्रालय ने बुधवार को लद्दाख में हुई भीड़ हिंसा और आगजनी के लिए सोनम वांगचुक द्वारा दिए गए "भड़काऊ" भाषणों को जिम्मेदार ठहराया था।
