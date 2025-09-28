‘लद्दाख पर किया जा रहा हमला’, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने BJP-RSS पर साधा निशाना

Ladakh Protest: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लद्दाख के लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने लेह हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस को दोषी ठहराया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि लद्दाख के लोगों ने आवाज उठाई। बीजेपी ने चार युवकों की हत्या करके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जेल में डालकर जवाब दिया।