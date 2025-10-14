IPS वाई पूरन कुमार के परिजनों से मिलेंगे राहुल गांधी, सैनी सरकार ने DGP को भेजा छुट्टी पर

IPS Puran Kumar suicide: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज चंडीगढ़ में दिवंगत IPS वाई पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सांसद ने इस घटना पर दुख भी जताया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़ें, तो सोचिए, आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा।