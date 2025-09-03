Indian Railway: क्या है भारत-बांग्लादेश-म्यांमार बॉर्डर रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट ? इससे खुलेंगी व्यापार-पर्यटन की नई राहें

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक मिजोरम के बईरबी से सायरंग (Bairabi-Sairang railway line) तक 51.30 किमी लंबी रेल परियोजना पूरी हो चुकी है, जिस पर इस महीने ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। यह मिजोरम को भारतीय रेलवे नेटवर्क से सीधे जोड़ने वाली पहली लाइन है। इसी के साथ अब सायरंग से म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा तक 223 किमी रेल नेटवर्क का बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। तीन साल से चल रहा रेलवे का सर्वे अंतिम चरण में है, जो इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेजी जाएगी और अगले साल से निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आइजोल में इस महीने होने वाले रेल लाइन के उद्घाटन समारोह में इस परियोजना की घोषणा भी कर सकते हैं।