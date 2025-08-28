Rain Alert: तेज हवा और गरज चमक के साथ इन राज्यों में होगी भारी बारिश, बिजली गिरने की भी जताई संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rain Alert: देश के कई राज्यों में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी बीच मौसम विभाग का ताजा अपडेट सामने सामने आया है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अगस्त तक तेलंगाना, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।