Rain Alert: तेज हवा और गरज चमक के साथ इन राज्यों में होगी भारी बारिश, बिजली गिरने की भी जताई संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rain Alert: देश के कई राज्यों में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी बीच मौसम विभाग का ताजा अपडेट सामने सामने आया है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अगस्त तक तेलंगाना, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
IMD के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 6-7 दिनों तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर 28 और 29 अगस्त को बहुत भारी वर्षा की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार 28 अगस्त को तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, इसके बाद के 2 दिनों के दौरान तेलंगाना में भारी वर्षा और उसके बाद के 6 दिनों के दौरान तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
28 और 29 अगस्त तथा 2 और 3 सितंबर को केरल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा 28 और 29 अगस्त को कर्नाटक में, 3 सितंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में तथा 28 अगस्त को कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले सात दिनों के दौरान अधिकांश और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी भी चलेगी। साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना जताई है।
अगले 7 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 28-30 तारीख के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, विदर्भ, 28 अगस्त-01 सितंबर के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश, 31 अगस्त-03 सितंबर के दौरान ओडिशा तथा 28 अगस्त को विदर्भ, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 28 और 29 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान तथा अगले 7 दिनों के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।