इस राज्य में बारिश मचाएगी तांडव, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

तमिलनाडु में नॉर्थईस्ट मानसून सक्रिय होने से चेन्नई समेत कई जिलों में जलभराव की स्थिति है। आईएमडी ने कोयंबटूर के पहाड़ी इलाकों, नीलगिरि, इरोड, तिरुप्पुर, थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी में भारी से बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से यह बारिश 21 अक्टूबर तक जारी रह सकती है। गल्फ ऑफ मन्नार, कन्याकुमारी तट और लक्षद्वीप क्षेत्र में 35-45 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मछुआरों को तट से दूर रहने की सलाह दी गई है।