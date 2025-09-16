हिमाचल-उत्तराखंड में बारिश ने मचाई तबाही, गुजरात, यूपी-बंगाल समेत इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

Weather Update: इस बार देश में मानसून में जमकर बारिश हुई है, लेकिन अब धीरे-धीरे मानसून वापस लौटने लग गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान के कुछ और हिस्सों, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से आज वापस चला गया है। भले ही मानसून के विदाई का समय हो रहा है लेकिन अभी भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सोमवार रात को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश ने कहर बरपया।