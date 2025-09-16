Patrika LogoSwitch to English

हिमाचल-उत्तराखंड में बारिश ने मचाई तबाही, गुजरात, यूपी-बंगाल समेत इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

IMD Rain Alert: IMD के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 

भारत

Ashib Khan

Sep 16, 2025

उत्तराखंड में बारिश ने तबाई मचाई (Photo-IANS)

Weather Update: इस बार देश में मानसून में जमकर बारिश हुई है, लेकिन अब धीरे-धीरे मानसून वापस लौटने लग गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान के कुछ और हिस्सों, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से आज वापस चला गया है। भले ही मानसून के विदाई का समय हो रहा है लेकिन अभी भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सोमवार रात को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश ने कहर बरपया।

बारिश से मची तबाई

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश सामान्य बारिश नहीं थी। यह सूखी पछुआ हवाओं और नमी से भरी पुरवाई हवाओं के टकराव के कारण हुई, जिस कारण से भूस्खलन, बाढ़ और कई हादसे सामने आए। 

इन जगहों पर होगी भारी बारिश

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अपना नया अपडेट जारी किया है। IMD के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 

हिमाचल में भी जताई बारिश की संभावना

IMD ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। इसके अलावा 16 और 17 सितंबर को उत्तराखंड, 16 से 19 सितंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। 

पूर्वोत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम

पूर्वोत्तर भारत के मौसम की बात करें तो इस सप्ताह असम और मेघालय में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 18 तारीख को छोड़कर पूरे सप्ताह अरुणाचल प्रदेश, 16 और 19 से 22 सितंबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होगी। 

गुजरात में कैसा रहेगा मौसम

16 और 17 तारीख को मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, 16 से 18 तारीख के दौरान कोंकण और गोवा, 16 सितंबर को गुजरात क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बादल भी गरजने की संभावना जताई गई है।

