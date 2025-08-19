पत्रिका की-नोट में प्रधान संपादक गुलाब कोठारी बोले- ‘दूसरी संस्कृति को जीवन में उतारना समस्या’

राजस्थान पत्रिका समूह (Rajasthan Patrika Group) के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित संवाद शृंखला के तहत पत्रिका की-नोट-2025 में मुख्य वक्ता व पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी (Editor-in-Chief Gulab Kothari) ने कहा कि कई सभ्यताओं ने हम पर शासन किया, लेकिन हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। उन्होंने कहा कि आज हम तकनीकी युग में जी रहे हैं। टेलीफोन से स्मार्टफोन और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के नवाचारों ने जीवन को बदल दिया है। टेप रिकॉर्डर, वीडियो, सीडी से लेकर मोबाइल और इंटरनेट तक कई तकनीकें आईं और चली गईं। लेकिन इस बदलाव की आंधी में हमारी संस्कृति और संवेदनाएं कमजोर होती जा रही हैं। हम तकनीकी के पकड़ में आते जा रहे हैं।