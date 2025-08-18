चेन्नई में पत्रिका की-नोट आज, ‘डिजिटल युग में पत्रकारिता की विश्वसनीयता और जिम्मेदारी’ पर होगा मंथन

राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में पत्रिका समूह की ओर से चेन्नई में आज पत्रिका की-नोट कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। अन्ना नगर शांति कॉलोनी के श्री रामदयाल कलावती खेमका अग्रवाल (एसआरकेके) भवन में सुबह 10.30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा।