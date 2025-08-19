Rajiv Gandhi Jayanti: 34 साल से चली आ रही राजीव गांधी ज्योति सद्भावना यात्रा, जानें Sadbhavana Diwas का क्या है महत्व

Sadbhavana Diwas: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को कांग्रेस पार्टी सद्भावना दिवस के रूप में मनाती है। यह दिन सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की स्मृति में सद्भावना दिवस को मनाया जाता है। पूर्व पीएम गांधी की 21 मई 1991 को हत्या कर दी गई थी। वे 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के रहे। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। पूर्व पीएम राजीव गांधी ने 19 अक्टूबर 1990 को हैदराबाद के चारमीनार से सद्भावना यात्रा शुरू की। जो कि अभी तक चल रही है।