बॉस तो हम ही हैं… राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को सुनाई खरी-खरी

India vs US Tariff War: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh statement) ने मध्य प्रदेश की जनसभा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) पर बिना नाम लिए तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, “कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं (India vs US Tariff War), लेकिन असली बॉस तो हम हैं।” राजनाथ सिंह का यह बयान अमेरिका ( America) ,की ओर से भारत पर बढ़ाए गए टैरिफ को लेकर था। उन्होंने साफ कहा कि भारत का विकास को रोकने की कोशिशें हो रही हैं ताकि भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगा करके बेअसर किया जा सके। लेकिन भारत न झुकेगा, न रुकेगा। उनका ये बयान सीधे तौर पर उन देशों के लिए था जो भारत की तरक्की से असहज हैं और आर्थिक हथकंडों के जरिए भारत (India)को पीछे धकेलना चाहते हैं। वे आर्थिक हथकंडों के जरिए भारत को पीछे धकेलना चाहते हैं।