बॉस तो हम ही हैं… राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को सुनाई खरी-खरी

India vs US Tariff War: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh statement) ने मध्य प्रदेश की जनसभा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) पर बिना नाम लिए तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, “कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं (India vs US Tariff War), लेकिन असली बॉस तो हम हैं।” राजनाथ सिंह का यह बयान अमेरिका ( America) ,की ओर से भारत पर बढ़ाए गए टैरिफ को लेकर था। उन्होंने साफ कहा कि भारत का विकास को रोकने की कोशिशें हो रही हैं ताकि भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगा करके बेअसर किया जा सके। लेकिन भारत न झुकेगा, न रुकेगा। उनका ये बयान सीधे तौर पर उन देशों के लिए था जो भारत की तरक्की से असहज हैं और आर्थिक हथकंडों के जरिए भारत (India)को पीछे धकेलना चाहते हैं। वे आर्थिक हथकंडों के जरिए भारत को पीछे धकेलना चाहते हैं।
उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे तेज़ बढ़ता हुआ देश बताया और कहा कि भारत अब कभी भी पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की प्रगति कुछ देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, जो भारत के विकास के खिलाफ काम कर रहे हैं।
रक्षा मंत्री ने अपनी बातों में भरोसा जताया कि अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत को एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, “भारत ने जिस तेजी से प्रगति की है, अब कोई भी उसे रोकने की ताकत नहीं रखता। हमारे रक्षा क्षेत्र में भी अब जबरदस्त वृद्धि हो रही है और हम 24,000 करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा सामान का निर्यात कर रहे हैं।” यह भारतीय रक्षा क्षेत्र की ताकत और आत्मनिर्भरता का बड़ा प्रमाण है।
राजनाथ सिंह ने भारत के खिलाफ हाल ही में अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ पर भी प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आने वाले सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले पर बिना नाम लिए राजनाथ सिंह ने हमला बोला।
उन्होंने कहा, “कुछ लोग हैं, जिन्हें भारत का विकास और उसकी बढ़ती ताकत बिल्कुल रास नहीं आ रही है। वे चाहते हैं कि भारतीय उत्पादों की कीमतें इतनी अधिक हो जाएं कि दुनिया उन्हें खरीद न सके। यह पूरी तरह से एक विरोधाभासी प्रयास है, लेकिन भारत अपनी राह पर चलता रहेगा।”
राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत अपने उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि कर रहा है और यही कारण है कि दुनिया में अब भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया है। मध्य प्रदेश के इस संबोधन में राजनाथ सिंह ने यह स्पष्ट किया कि भारत में जो उत्पाद बन रहे हैं, वे पूरी दुनिया में अपनी गुणवत्ता और कीमत के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत अपने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को जल्द ही हासिल करेगा। उनका मानना है कि जिस गति से भारत अपने रक्षा उद्योग और अन्य क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार होगा।
भारत की यह सशक्त प्रगति और बढ़ती शक्ति वैश्विक मंच पर एक नई दिशा दे सकती है, जिसमें भारत की प्रमुख भूमिका हो।
राजनाथ सिंह ने इस दौरान यह भी बताया कि भारत का रक्षा उद्योग अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे न केवल देश की सुरक्षा मजबूत हो रही है, बल्कि विदेशी बाजारों में भी भारत अपनी पहचान बना रहा है। इसके साथ ही, भारतीय रक्षा उत्पादन ने वैश्विक स्तर पर अपनी जगह बनाई है, जो भारत के आत्मनिर्भरता के मिशन को मजबूती दे रहा है।
अंत में, राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत के लिए आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। आने वाले समय में भारत न केवल एक बड़ी शक्ति बनेगा, बल्कि अपनी संसाधन और उत्पादन क्षमता से वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भी बनाएगा।
बहरहाल रक्षा मंत्री का यह बयान पूरी दुनिया में भारत का बढ़ता प्रभाव स्पष्ट करता है, जहां न सिर्फ आर्थिक विकास हो रहा है, बल्कि देश की रक्षा क्षमता में भी मजबूत वृद्धि हो रही है।