जिस यूक्रेन के लिए भारत से उलझ गए ट्रंप, उसी ने दे दिया बड़ा झटका; अब पुतिन से क्या बोलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति?

इसके अलावा, जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली प्रस्तावित बैठक की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की भागीदारी के बिना लिए गए कोई भी निर्णय अमान्य हैं। वे कभी काम नहीं करेंगे।