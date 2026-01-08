ट्रंप ने 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी धमकी तो भारत के समर्थन में आया यह देश, कहा- रूस से…

इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बारो और जर्मनी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बता दें कि वीमर ट्रायंगल 1991 में फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड द्वारा गठित एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय एकीकरण, राजनीतिक संवाद, सुरक्षा सहयोग और आर्थिक-सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। इसका नाम जर्मनी के उस शहर पर रखा गया है, जहां इन तीनों देशों की पहली बैठक हुई थी।