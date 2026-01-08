पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे गिरफ्तार? अरेस्ट वारंट हुआ जारी; जानें पूरा मामला

Arrest warrant against Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। यह बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार ने जारी किया है। शरीफ पर बलूचिस्तान के वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, बलूचिस्तान की संप्रभुता को गंभीर और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। पाक पीएम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की घोषणा मीर यार बलोच ने की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर पोस्ट भी की है।