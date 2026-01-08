अमेरिका ने तीन भारतीयों को किया गिरफ्तार, जानें क्या है वेनेजुएला से संबंध

रूस टुडे (आरटी) की रिपोर्ट के अनुसार, जहाज पर 28 क्रू मेंबर्स थे:

- 3 भारतीय

- 17 यूक्रेनी

- 6 जॉर्जियाई

-2 रूसी

रूस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने पुष्टि की कि जब्ती के बाद जहाज से संपर्क टूट गया। व्हाइट हाउस ने कहा कि क्रू को अमेरिका लाया जा सकता है और जरूरत पड़ी तो मुकदमा चलाया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारतीय दूतावास क्रू की सुरक्षा पर नजर रख रहा है।