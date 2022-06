Agneepath Scheme पर बोले राजनाथ सिंह, जल्द शुरू होगी भर्ती, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया फैसला

केंद्र की नई सैन्य भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने योजना को सही ठहराते हुए जल्द ही भर्ती की बात कही है।

केंद्र सरकार की नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ पर देशभर के कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में तो लगातार तीसरे दिन छात्रों का उग्र प्रदर्शन जारी है। कई ट्रेनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं इस मामले में राजनीतिक पारा भी हाई। इन सबके बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शुक्रवार बड़ा बयान सामने आया है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि, पिछले 2 वर्षों से, युवाओं को भर्ती प्रक्रिया नहीं होने के कारण सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए सही बताया है। यही नहीं उन्होंने कहा कि, जल्द ही इस योजना के तहत भर्तियां शुरू हो जाएंगी।

Rajnath Singh Says Recruitment For Armed Forces Through Agneepath Scheme Will Start Soon