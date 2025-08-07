रेलवे का बड़ा ऐलान: इन रूट्स पर चलीं स्पेशन ट्रेनें, जानें टाइमिंग से लेकर स्टेशन रूट तक, सब कुछ

ट्रेन नंबर 04090 (आनंद विहार-पटना): यह ट्रेन 8 अगस्त 2025 से 20 नवंबर 2025 तक रोजाना आनंद विहार से दोपहर 2:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन पटना जंक्शन पर सुबह 11:00 बजे पहुंचेगी। रास्ते में यह कानपुर सेंट्रल (रात 9:30 बजे), प्रयागराज (12:20 बजे), वाराणसी (3:10 बजे), गाजीपुर सिटी (4:55 बजे), बलिया (5:55 बजे), सहतवार (6:20 बजे), सुरेमनपुर (6:45 बजे), छपरा (8:05 बजे) और पाटलिपुत्र (10:10 बजे) पर रुकेगी।

ट्रेन नंबर 04089 (पटना-आनंद विहार): यह ट्रेन 9 अगस्त 2025 से 21 नवंबर 2025 तक रोजाना पटना जंक्शन से शाम 6:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन आनंद विहार दोपहर 2:50 बजे पहुंचेगी। रास्ते में यह पाटलिपुत्र (6:50 बजे), छपरा (9:05 बजे), सुरेमनपुर (9:45 बजे), सहतवार (10:11 बजे), बलिया (10:35 बजे), गाजीपुर सिटी (11:35 बजे), वाराणसी (1:45 बजे), प्रयागराज (4:35 बजे) और कानपुर सेंट्रल (7:50 बजे) पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं: