7 अगस्त 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

रेलवे का बड़ा ऐलान: इन रूट्स पर चलीं स्पेशन ट्रेनें, जानें टाइमिंग से लेकर स्टेशन रूट तक, सब कुछ

Raksha Bandhan special train 2025: भारतीय रेलवे ने रक्षा बंधन 2025 के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक स्तर पर विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। ये ट्रेनें विभिन्न शहरों को जोड़ती हैं और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान करती हैं।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 07, 2025

रक्षा बंधन स्पेशल ट्रेन सूची 2025 (Photo - IANS)

Raksha Bandhan 2025 Special Trains: यात्रियों की सुविधा के लिए रक्षा बंधन 2025 के अवसर पर बढ़ती यात्री मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने देशभर में विशेष ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह कदम यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए उठाया गया है। नीचे रक्षा बंधन के लिए संचालित होने वाली विशेष ट्रेनों की पूरी जानकारी दी गई है।

भगत की कोठी (जोधपुर)-बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी (जोधपुर) विशेष ट्रेन

रेलवे ट्रेन नंबर 04827/04828 भगत की कोठी (जोधपुर)-बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी (जोधपुर) विशेष ट्रेन सेवा (1 ट्रिप) संचालित कर रहा है।

रक्षाबंधन पर इन राज्यों की सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, तीन दिन मिलेगी ये फ्री सुविधा
राष्ट्रीय
image

ट्रेन नंबर 04827 (भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस): यह ट्रेन 10 अगस्त 2025 (रविवार) को भगत की कोठी से दोपहर 2:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन (सोमवार) सुबह 7:25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

ट्रेन नंबर 04828 (बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी): यह ट्रेन 11 अगस्त 2025 (सोमवार) को बांद्रा टर्मिनस से सुबह 10:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन (मंगलवार) दोपहर 4:30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी।

रास्ते में ठहराव: लूनी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जं., रानी, फालना, जवई बांध, पिंडवाड़ा, आबू रोड, पालनपुर, मेहसाणा, साबरमती, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी और बोरीवली।
इस ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं:

  • 02 सेकंड एसी
  • 05 थर्ड एसी
  • 01 थर्ड एसी इकोनॉमी
  • 04 सेकंड स्लीपर
  • 04 जनरल क्लास
  • 02 पावर कार

उदयपुर सिटी-जयपुर विशेष ट्रेन

ट्रेन नंबर 09601 उदयपुर सिटी-जयपुर एक तरफा विशेष ट्रेन सेवा 9 अगस्त 2025 को उदयपुर से रात 8:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 6:50 बजे जयपुर पहुंचेगी।

रास्ते में ठहराव: राणाप्रतापनगर, मावली जंक्शन, कपासन, भीलवाड़ा, बिजैनगर, नसीराबाद, अजमेर और किशनगढ़। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं:

  • 02 सेकंड एसी
  • 06 थर्ड एसी
  • 01 थर्ड एसी इकोनॉमी
  • 07 सेकंड स्लीपर
  • 04 जनरल क्लास
  • 02 पावर कार

जयपुर-बांद्रा टर्मिनस विशेष ट्रेन

ट्रेन नंबर 09725 (जयपुर-बांद्रा टर्मिनस): यह ट्रेन 10 अगस्त 2025 (रविवार) को जयपुर से सुबह 8:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 4:55 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।
ट्रेन नंबर 09726 (बांद्रा टर्मिनस-जयपुर): यह ट्रेन 11 अगस्त 2025 (सोमवार) को बांद्रा टर्मिनस से सुबह 9:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 6:45 बजे जयपुर पहुंचेगी।

रास्ते में ठहराव: किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, बिजैनगर, मांडल, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वापी और बोरीवली। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं:

  • 02 सेकंड एसी
  • 06 थर्ड एसी
  • 01 थर्ड एसी इकोनॉमी
  • 07 सेकंड स्लीपर
  • 04 जनरल क्लास
  • 02 पावर कार

हिसार-हडप्सर सुपरफास्ट विशेष ट्रेन

ट्रेन नंबर 04725 (हिसार-हडप्सर): यह ट्रेन 10 अगस्त 2025 (रविवार) को हिसार से सुबह 5:50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन (सोमवार) सुबह 10:45 बजे हडप्सर पहुंचेगी।
ट्रेन नंबर 04726 (हडप्सर-हिसार): यह ट्रेन 11 अगस्त 2025 (सोमवार) को हडप्सर से शाम 5:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन (मंगलवार) रात 10:25 बजे हिसार पहुंचेगी।

रास्ते में ठहराव: सादुलपुर, लोहारू, चिड़ीवा, झुंझुनू, नवलगढ़, सीकर, रिंगस, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, डकनिया तलाव, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड, वापी, बेसाइरोड, कल्याण, लोनावला, चिंचवड और पुणे। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं:

  • 02 सेकंड एसी
  • 05 थर्ड एसी
  • 09 सेकंड स्लीपर
  • 04 जनरल क्लास
  • 02 गार्ड कोच

आनंद विहार-पटना विशेष ट्रेन

ट्रेन नंबर 04090 (आनंद विहार-पटना): यह ट्रेन 8 अगस्त 2025 से 20 नवंबर 2025 तक रोजाना आनंद विहार से दोपहर 2:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन पटना जंक्शन पर सुबह 11:00 बजे पहुंचेगी। रास्ते में यह कानपुर सेंट्रल (रात 9:30 बजे), प्रयागराज (12:20 बजे), वाराणसी (3:10 बजे), गाजीपुर सिटी (4:55 बजे), बलिया (5:55 बजे), सहतवार (6:20 बजे), सुरेमनपुर (6:45 बजे), छपरा (8:05 बजे) और पाटलिपुत्र (10:10 बजे) पर रुकेगी।
ट्रेन नंबर 04089 (पटना-आनंद विहार): यह ट्रेन 9 अगस्त 2025 से 21 नवंबर 2025 तक रोजाना पटना जंक्शन से शाम 6:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन आनंद विहार दोपहर 2:50 बजे पहुंचेगी। रास्ते में यह पाटलिपुत्र (6:50 बजे), छपरा (9:05 बजे), सुरेमनपुर (9:45 बजे), सहतवार (10:11 बजे), बलिया (10:35 बजे), गाजीपुर सिटी (11:35 बजे), वाराणसी (1:45 बजे), प्रयागराज (4:35 बजे) और कानपुर सेंट्रल (7:50 बजे) पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं:

  • 01 सेकंड कम थर्ड एसी
  • 01 सेकंड एसी
  • 02 थर्ड एसी
  • 12 स्लीपर क्लास
  • 04 जनरल क्लास
  • 02 एसएलआर कोच

सीएसएमटी-नागपुर विशेष ट्रेन

ट्रेन नंबर 01123 (सीएसएमटी, मुंबई-नागपुर): यह ट्रेन 9 अगस्त 2025 को रात 12:20 बजे सीएसएमटी, मुंबई से प्रस्थान करेगी और उसी दिन दोपहर 3:30 बजे नागपुर पहुंचेगी (1 ट्रिप)।
ट्रेन नंबर 01124 (नागपुर-सीएसएमटी, मुंबई): यह ट्रेन 10 अगस्त 2025 को दोपहर 2:30 बजे नागपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 5:25 बजे सीएसएमटी, मुंबई पहुंचेगी (1 ट्रिप)।

रास्ते में ठहराव: दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, मुर्तिजापुर, बडनेरा, धामनगांव और वर्धा। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं:

  • 02 थर्ड एसी
  • 12 स्लीपर क्लास
  • 06 जनरल सेकंड क्लास
  • 02 सेकंड सीटिंग कम गार्ड ब्रेक वैन

सीएसएमटी-नागपुर विशेष ट्रेन (अतिरिक्त तारीखें)

ट्रेन नंबर 02139 (सीएसएमटी, मुंबई-नागपुर): यह ट्रेन 15 और 17 अगस्त 2025 को रात 12:20 बजे सीएसएमटी, मुंबई से प्रस्थान करेगी और उसी दिन दोपहर 3:30 बजे नागपुर पहुंचेगी (2 ट्रिप)।
ट्रेन नंबर 02140 (नागपुर-सीएसएमटी, मुंबई): यह ट्रेन 15 और 17 अगस्त 2025 को रात 8:00 बजे नागपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 1:30 बजे सीएसएमटी, मुंबई पहुंचेगी (2 ट्रिप)।

रास्ते में ठहराव: दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, मुर्तिजापुर, बडनेरा, धामनगांव और वर्धा। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं:

  • 02 थर्ड एसी
  • 12 स्लीपर क्लास
  • 06 जनरल सेकंड क्लास
  • 02 सेकंड सीटिंग कम गार्ड ब्रेक वैन

सीएसएमटी-कोल्हापुर विशेष ट्रेन

ट्रेन नंबर 01417 (सीएसएमटी, मुंबई-श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस, कोल्हापुर): यह ट्रेन 8 अगस्त 2025 को रात 10:30 बजे सीएसएमटी, मुंबई से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 10:15 बजे कोल्हापुर पहुंचेगी (1 ट्रिप)।
ट्रेन नंबर 01418 (कोल्हापुर-सीएसएमटी, मुंबई): यह ट्रेन 10 अगस्त 2025 को दोपहर 4:40 बजे कोल्हापुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 4:45 बजे सीएसएमटी, मुंबई पहुंचेगी (1 ट्रिप)।

रास्ते में ठहराव: दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, जेजुरी, लोनंद, सतारा, कराड, किर्लोस्करवाड़ी, सांगली और मिरज। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं:

  • 02 थर्ड एसी
  • 12 स्लीपर क्लास
  • 06 जनरल सेकंड क्लास
  • 02 सेकंड सीटिंग कम गार्ड ब्रेक वैन

मुंबई एलटीटी-मडगांव विशेष ट्रेन

ट्रेन नंबर 01125 (एलटीटी, मुंबई-मडगांव): यह ट्रेन 14 अगस्त 2025 को रात 10:15 बजे एलटीटी, मुंबई से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12:45 बजे मडगांव पहुंचेगी (1 ट्रिप)।
ट्रेन नंबर 01126 (मडगांव-एलटीटी, मुंबई): यह ट्रेन 15 अगस्त 2025 को दोपहर 1:40 बजे मडगांव से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 4:05 बजे एलटीटी, मुंबई पहुंचेगी (1 ट्रिप)।

रास्ते में ठहराव: ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, माणगांव, वीर, खेड़, चिपलून, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अदावली, विलवड़े, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नांदगांव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुदाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम और करमली। इस ट्रेन में कुल 21 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं:

  • 01 फर्स्ट एसी
  • 03 सेकंड एसी
  • 07 थर्ड एसी
  • 08 स्लीपर क्लास
  • 01 पैंट्री कार
  • 01 जेनरेटर कार

मुंबई एलटीटी-मडगांव विशेष ट्रेन (अतिरिक्त तारीख)

ट्रेन नंबर 01127 (एलटीटी, मुंबई-मडगांव): यह ट्रेन 16 अगस्त 2025 को रात 10:15 बजे एलटीटी, मुंबई से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12:45 बजे मडगांव पहुंचेगी (1 ट्रिप)।
ट्रेन नंबर 01128 (मडगांव-एलटीटी, मुंबई): यह ट्रेन 17 अगस्त 2025 को दोपहर 1:40 बजे मडगांव से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 4:05 बजे एलटीटी, मुंबई पहुंचेगी (1 ट्रिप)।

रास्ते में ठहराव: ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, माणगांव, वीर, खेड़, चिपलून, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अदावली, विलवड़े, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नांदगांव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुदाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम और करमली। इस ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं:

  • 01 सेकंड एसी
  • 06 थर्ड एसी
  • 09 स्लीपर क्लास
  • 04 जनरल सेकंड क्लास
  • 01 सेकंड सीटिंग कम गार्ड ब्रेक वैन
  • 01 जेनरेटर कार

पुणे-नागपुर विशेष ट्रेन

ट्रेन नंबर 01469 (पुणे-नागपुर): यह ट्रेन 8 अगस्त 2025 को रात 7:55 बजे पुणे से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 2:45 बजे नागपुर पहुंचेगी (1 ट्रिप)।
ट्रेन नंबर 01470 (नागपुर-पुणे): यह ट्रेन 10 अगस्त 2025 को दोपहर 1:00 बजे नागपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 5:20 बजे पुणे पहुंचेगी (1 ट्रिप)।

रास्ते में ठहराव: दौंड कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, बडनेरा और वर्धा। इस ट्रेन में शामिल हैं:

  • 02 थर्ड एसी
  • 12 स्लीपर क्लास
  • 06 जनरल सेकंड क्लास
  • 02 सेकंड सीटिंग कम गार्ड ब्रेक वैन

पुणे-नागपुर विशेष ट्रेन (अतिरिक्त तारीखें)

ट्रेन नंबर 01439 (पुणे-नागपुर): यह ट्रेन 14 और 16 अगस्त 2025 को रात 7:55 बजे पुणे से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 2:45 बजे नागपुर पहुंचेगी (2 ट्रिप)।
ट्रेन नंबर 01440 (नागपुर-पुणे): यह ट्रेन 15 और 17 अगस्त 2025 को दोपहर 4:15 बजे नागपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 7:20 बजे पुणे पहुंचेगी (2 ट्रिप)।

रास्ते में ठहराव: दौंड कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, बडनेरा और वर्धा। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं:

  • 02 थर्ड एसी
  • 12 स्लीपर क्लास
  • 06 जनरल सेकंड क्लास
  • 02 सेकंड सीटिंग कम गार्ड ब्रेक वैन

रक्षा बंधन के लिए विशेष ट्रेनों की सौगात

भारतीय रेलवे ने रक्षा बंधन 2025 के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक स्तर पर विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। ये ट्रेनें विभिन्न शहरों को जोड़ती हैं और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान करती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और टिकट बुकिंग के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे स्टेशन काउंटर का उपयोग करें।

रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता है? जानें इस पर्व का सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व
Patrika Special News
image

