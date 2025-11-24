Patrika LogoSwitch to English

चुनाव हारने पर दुखी हुए कांग्रेस नेता, अब ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर करेंगे भव्य रैली, बोले- 5000 लोग…

ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने संविधान दिवस राज्यभर में मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा में वोट चोरी को लेकर भव्य रैली होगी।

2 min read
Google source verification

भुवनेश्वर

image

Mukul Kumar

Nov 24, 2025

Rajasthan in these 5 districts Congress not appoint districts presidents Why Know what is problem

कांग्रेस का झंडा। (फाइल फोटो पत्रिका)

देश में विपक्ष लगातार 'वोट चोरी' के मुद्दे को तेजी से उठा रहा है। इस बीच ओडिशा कांग्रेस प्रेसिडेंट भक्त चरण दास ने पूरे राज्य में 'संविधान दिवस' मनाने का प्लान बताया है।

इसके साथ उन्होंने कहा है कि 14 दिसंबर को 'वोट चोरी' पर एक रैली होगी। उन्होंने चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ एक रैली में शामिल होने की बात कन्फर्म की। इसके साथ, उन्होंने कहा कि ओडिशा से 5,000 लोग इसमें शामिल होंगे।

ओडिशा में कांग्रेस नेताओं की हुई बैठक

भक्त चरण दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा- पार्टी के ऑफिस बेयरर विधायक, चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को दो फेज में मीटिंग के लिए बुलाया गया था। हम पार्टी के निर्देशों के अनुसार पूरे राज्य में संविधान दिवस मनाएंगे। 14 दिसंबर को 'वोट चोरी' पर होने वाली रैली पर एक रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग भी हुई। इस रैली में ओडिशा से 5000 लोग शामिल होंगे।

ओडिशा में अच्छा कर रही कांग्रेस- दास

नुआपाड़ा असेंबली उपचुनाव के नतीजों पर कमेंट करते हुए दास ने कहा- हमें पूरे इलाके का सपोर्ट था, लेकिन भाजपा ने हर मुमकिन नाइंसाफी करके और वोट लूटकर जीत हासिल की। ​​कांग्रेस ओडिशा में बहुत अच्छा कर रही है। भाजपा ने बीजेडी के साथ-साथ कांग्रेस के लिए भी वोट चोरी की होगी। कांग्रेस 2029 में प्रदेश की सत्ता में काबिज होगी।

खरगे ने भाजपा पर बोला हमला

बता दें कि एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। छह राज्यों में 16 BLOs की मौत का दावा करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए खरगे ने कहा कि चुनावी धोखाधड़ी ने खतरनाक मोड़ ले लिया है।

अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा- SIR को देश में जबरन लागू किया जा रहा है। उन्होंने इसकी तुलना नोटबंदी और कोविड लॉकडाउन के समय से की। कांग्रेस चीफ ने BLOs की मौत पर चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठाया।

दिल्ली में भव्य रैली

कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नाम की एक भव्य रैली आयोजित कर रही है। यह रैली केवल कांग्रेस कर रही है।

इसमें महागठबंधन के दूसरे दल शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव आयोग नकली वोटर जोड़कर भाजपा को फायदा पहुंचा रही है।

उनका यह भी कहना है कि विपक्षी समर्थकों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 'वोट चोरी' का आरोप लगाया। इसके साथ, उन्होंने डिजिटल सबूत होने का भी दावा किया।

