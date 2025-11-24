चुनाव हारने पर दुखी हुए कांग्रेस नेता, अब ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर करेंगे भव्य रैली, बोले- 5000 लोग…

भक्त चरण दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा- पार्टी के ऑफिस बेयरर विधायक, चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को दो फेज में मीटिंग के लिए बुलाया गया था। हम पार्टी के निर्देशों के अनुसार पूरे राज्य में संविधान दिवस मनाएंगे। 14 दिसंबर को 'वोट चोरी' पर होने वाली रैली पर एक रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग भी हुई। इस रैली में ओडिशा से 5000 लोग शामिल होंगे।