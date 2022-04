गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत से श्रद्धालु ने गद्दी को लेकर किया सवाल, जानिए क्या मिला जवाब

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के जेल जाने के बाद से ही उनकी गद्दी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भले ही परौल पर गुरमीत जेल से बाहर आते रहते हैं, लेकिन इस अब भी गद्दी पर कौन बैठेगा इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसा ही एक सवाल डेरा के एक श्रद्धालु ने गुरमीत की मुंह बोली बेटी और राजदार हनीप्रीत से पूछा। जिसका हनीप्रीत ने जवाब भी दिया।

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के एक श्रद्धालु ने डेरा की गद्दी को लेकर सवाल किया। दरअसल गुरमीत राम रहीम अलग-अलग मामलों में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि उनकी अनुपस्तिथि में आखिर डेरा की गद्दी कौन संभालेगा। यही सवाल डेरा के अनुयायी ने गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी और राजदार हनीप्रीत से किया है। खास बात यह है कि हनीप्रीत ने श्रद्धालु के इस सवाल का जवाब भी दिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पैरोल या फरलो पर अपनी रिहाई के उद्देश्य से ‘‘कट्टर कैदियों’’ की श्रेणी में नहीं आता है।

