रांची कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर प्रशासन

कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और खोजी कुत्तों की टीम मौके पर पहुंची। समाहरणालय परिसर के प्रशासनिक भवन, विभिन्न शाखाओं के कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग एरिया और अन्य संवेदनशील स्थलों की अत्याधुनिक उपकरणों से गहन जांच की गई। परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों की सख्ती से तलाशी ली गई और अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगा दी गई। मुख्य प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।