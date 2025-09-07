रांची के गर्ल्स हॉस्टल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 10 युवतियों सहित 11 लोग हिरासत में

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि लंबे समय से हॉस्टल का इस्तेमाल सेक्स रैकेट के ठिकाने के रूप में किया जा रहा था। गिरोह लड़कियों को यहां रखकर बाहर भेजता था और इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस ने कहा कि यह मामला गंभीर है और इसमें हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस को इस रैकेट में कई बाहरी लोगों के जुड़े होने का भी संदेह है। इसलिए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।