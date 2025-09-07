Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रांची के गर्ल्स हॉस्टल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 10 युवतियों सहित 11 लोग हिरासत में

रांची के लालपुर में गर्ल्स हॉस्टल की आड में चल रहे एक सैक्स रैकेट पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने 10 युवतियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 07, 2025

Ranchi girls hostel Sex racket busted
रांची गर्ल्स हॉस्टल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ (फोटो-आईएएनएस)

झारखंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के एक गर्ल्स हॉस्टल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। यह हॉस्टल शहर के लालपुर इलाके में स्थित है और यहां से 10 युवतियों सहित 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रैकेट के पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस हिरासत में लिए लोगों से पूछताछ कर रही है।

सूचना मिलने पर पुलिस ने की छापेमारी

रांची पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि, उन्हें ओम गर्ल्स हॉस्टल नामक एक हॉस्टल परिसर में संगठित तरीके से देह व्यापार चलाए जाने की जानकारी मिली थी। पुलिस को यह भी पता चला था कि यहां से युवतियों को अलग-अलग स्थानों पर भी भेजा जाता था। सूचना के आधार पर तत्काल टीम गठित की गई और इस हॉस्ट में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान हॉस्टल से पकड़े गए युवक-युवतियों को पुलिस ने तुंरत हिरासत में ले लिया। पुलिस टीम में सिटी डीएसपी वेंकटेश रमन और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय समेत जिले के कई पुलिस अधिकारी शामिल थे।

ये भी पढ़ें

जमीन विवाद के चलते महिला को नग्न कर पेड़ से बांध पीटा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
राष्ट्रीय
women tied to a tree and stripped naked

लंबे समय से चल रहा रैकेट

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि लंबे समय से हॉस्टल का इस्तेमाल सेक्स रैकेट के ठिकाने के रूप में किया जा रहा था। गिरोह लड़कियों को यहां रखकर बाहर भेजता था और इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस ने कहा कि यह मामला गंभीर है और इसमें हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस को इस रैकेट में कई बाहरी लोगों के जुड़े होने का भी संदेह है। इसलिए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।

पिछले महिने भी हुआ था ऐसे ही एक रैकेट का खुलासा

पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद इस मामले में कई अहम खुलासे हो सकते है। पुलिस का कहना है कि वह पूछताछ के जरिए जल्द ही इस रैकेट के प्रमुख संचालक तक पहुंचेगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी। इसके पहले 19 अगस्त को भी राज्य के हजारीबाग में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। यहां हाईवे के किनारे छह होटलों पर छापेमारी कर 26 युवक-युवतियों को संदिग्ध स्थिति में हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 17 लोगों को फिर जेल भेज दिया गया था।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Sept 2025 06:06 pm

Hindi News / National News / रांची के गर्ल्स हॉस्टल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 10 युवतियों सहित 11 लोग हिरासत में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट