रांची के गर्ल्स हॉस्टल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 10 युवतियों सहित 11 लोग हिरासत में

झारखंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के एक गर्ल्स हॉस्टल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। यह हॉस्टल शहर के लालपुर इलाके में स्थित है और यहां से 10 युवतियों सहित 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रैकेट के पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस हिरासत में लिए लोगों से पूछताछ कर रही है।
रांची पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि, उन्हें ओम गर्ल्स हॉस्टल नामक एक हॉस्टल परिसर में संगठित तरीके से देह व्यापार चलाए जाने की जानकारी मिली थी। पुलिस को यह भी पता चला था कि यहां से युवतियों को अलग-अलग स्थानों पर भी भेजा जाता था। सूचना के आधार पर तत्काल टीम गठित की गई और इस हॉस्ट में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान हॉस्टल से पकड़े गए युवक-युवतियों को पुलिस ने तुंरत हिरासत में ले लिया। पुलिस टीम में सिटी डीएसपी वेंकटेश रमन और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय समेत जिले के कई पुलिस अधिकारी शामिल थे।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि लंबे समय से हॉस्टल का इस्तेमाल सेक्स रैकेट के ठिकाने के रूप में किया जा रहा था। गिरोह लड़कियों को यहां रखकर बाहर भेजता था और इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस ने कहा कि यह मामला गंभीर है और इसमें हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस को इस रैकेट में कई बाहरी लोगों के जुड़े होने का भी संदेह है। इसलिए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद इस मामले में कई अहम खुलासे हो सकते है। पुलिस का कहना है कि वह पूछताछ के जरिए जल्द ही इस रैकेट के प्रमुख संचालक तक पहुंचेगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी। इसके पहले 19 अगस्त को भी राज्य के हजारीबाग में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। यहां हाईवे के किनारे छह होटलों पर छापेमारी कर 26 युवक-युवतियों को संदिग्ध स्थिति में हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 17 लोगों को फिर जेल भेज दिया गया था।