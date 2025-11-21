Rapido ड्राइवर कमा रहा है मंथली 1 लाख रुपए, इनकम सोर्स ने कर दिया सभी को हैरान

रैपिडो ड्राइवर (फोटो- रैपिडो वेबसाइट)
Rapido Driver Income: लिंक्डइन पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक रेपिडो ड्राइवर महीने के 1 लाख रुपए कमाने की बात कहते हुए दिख रहा है। कंटेंट राइटर कोमल पोरवाल ने लिंक्डइन पर लिखा कि वह रविवार रात को करीब 9 बजे वह Rapido बुक करके कहीं जा रही थी। इसी दौरान उनकी बातचीत रैपिडो ड्राइवर से हुई। बातचीत के क्रम में उन्हें पता चला कि रैपिडो ड्राइवर के महीने भर की कमाई 1 लाख रुपए है।
कोमल ने कहा कि ड्राइवर बेहद खुशमिजाज और मिलनसार शख्स था। बातचीत के दौरान कोमल ने पूछा कि 'भैया, आप फुल टाइम यही करते हो?' इस पर ड्राइवर ने बताया कि वह सुबह Swiggy डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम करता है, शाम को Rapido के लिए ड्राइव करता है। इसके साथ ही, रविवार को अपने भाई के साथ फुड स्टॉल पर अपने भाई के साथ एक लोकल स्ट्रीट फूड चलाता है। ड्राइवर ने कहा कि वह दिन-रात काम करता है ताकि परिवार के लोग खुशी-खुशी रह सके।
ड्राइवर की यह बात सुनकर कोमल हैरान रह गईं। फिर उसने कोमल को बताया कि बस मैम, थोड़ा मेहनत ज्यादा है, पर घर खुशी से चल रहा है। कोमल ने अपने पोस्ट में लिखा कि रैपिडो ड्राइवर इस तरह से कुल 1 लाख रुपए की कमाई कर ले रहा है। कोमल ने लिंकडिन पर लिखा कि आजकल के लोग मेहनत नहीं करना जानते हैं।
सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर कई कमेंट्स किए हैं। एक ने लिखा कि जब हम कम्फर्ट जोन से बाहर पैर रखते हैं, तो कई सारे ऐसे लोग, ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक और यूजर ने लिखा कि मैंने देखा है कि जब कोई इंसान पॉजिटिव और खुश मिजाज रहता है, तो वह ज्यादा कमाता है और जिंदगी को खुलकर जीता है, जबकि कोई अगर लगातार पैसों के पीछे भागता है, तो वह तनाव में उछलकर रह जाता है और बुरी आदतों व नशे की चपेट में आ जाता है। इससे न उनकी आर्थिक और न मानसिक स्थिति सुधरती है।
