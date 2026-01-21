आजाद हिंद फौज बनाने वाले रास बिहारी बोस ने अंग्रेजों के नाक में कर दिया था दम, वायसराय पर फेंका था बम

आजाद हिंद फौज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन असल में इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने ही की थी। साल 1924 में रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। उसी साल उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई। नेताजी से मिलने के बाद ही रास बिहारी के मन में भारत को आजाद कराने को लेकर एक फौज बनाने का विचार आया। इसके बाद 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई। रास बिहारी ने सुभाष चंद्र बोस की क्षमता को पहचाना और उन्हें नेतृत्व सौंप दिया। इससे एक मजबूत सेना बनाने का सपना पूरा हुआ।