Online Gaming: ड्रीम11, एमपीएल, जुपी, पोकरबाजी… का बंद हुआ खेल, अगर आपका पैसा भी फंसा है तो जानें कैसे मिलेगा वापस

वेंचर कैपिटल (वीसी) कंपनियों ने वर्ष 2020 और 2024 के बीच रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) फर्मों में लगभग 1 अरब डॉलर का निवेश किया है। लेकिन केंद्र सरकार के प्रतिबंध के कारण यह पूंजी अब खतरे में पड़ गई है। इसके साथ ही नजारा टेक, डेल्टा कॉर्प आदि कंपनियों के निवेशकों को भी इनके शेयर टूटने से बड़ा नुकसान हुआ है।